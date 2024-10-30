Россиянин ограбил магазин, чтобы отомстить бывшей девушке

Житель Подмосковья ворвался в магазин, разбил камеры и украл деньги после ссоры с бывшей девушкой. Об этом сообщается в Telegram-канале «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка».

Инцидент произошел в ночь на 28 октября, в Одинцово был ограблен магазин «Господин Гусь». Действия злоумышленника попали на записи камер уличного видеонаблюдения, мужчина разбил дверь торговой точки и проник в торговый зал.

Там злоумышленник начал крушить витрины, украл из кассы выручку, сорвал камеры видеонаблюдения и повредил технику. Руководство торговой точки обратилось в полицию.

Выяснилось, что к ограблению может быть причастен местный житель. Мужчина поссорился с бывшей девушкой, которая работает в магазине, и решил ей отомстить. Розыском подозреваемого занимаются правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что на Алтае будут судить трех приятелей за налет на ювелирный магазин. Злоумышленники ночью проникли в ювелирный магазин, устроили там погром и вынесли украшения на общую сумму около 12 млн рублей. Подозреваемых удалось задержать при попытке украсть банкомат в одном из торговых центров. Приятели планировали погрузить банкомат в арендованное авто и вскрыть его. На момент кражи в хранилище находилось более 1,2 млн рублей.

Ранее в Подмосковье трое мужчин ограбили таунхаус на 30 млн рублей.