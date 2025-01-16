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Тарифы по ОСАГО изменят с 27 января

Стоимость полисов ОСАГО для водителей ряда видов транспорта изменят с 27 января
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Григорий Сысоев/РИА Новости

В России с 27 января расширят границы тарифного коридора по ОСАГО для нескольких видов транспорта. Об этом сообщает Банк России в своем Telegram-канале.

«С 27 января границы тарифного коридора расширяются в обе стороны: на 11,57% для общественного транспорта — троллейбусов, трамваев, автобусов, на 20% — для  мототранспорта и грузовиков с  разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже», — говорится в публикации.

В ЦБ пояснили, что решение было принято из-за высокой убыточности данных категорий транспорта, особенно небольших грузовиков, которые чаще других попадают в ДТП.

При этом ставки по ОСАГО для обычных водителей не изменятся.

В Банке России добавили, что в некоторых регионах в конце января будут актуализированы значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса.

До этого в России 10 января в Госдуму внесли законопроект, обязывающий страховщиков уведомлять водителей об истечении срока действия ОСАГО.

В пояснительной записке говорится, что законопроект предполагает введение для страховщика обязанности информировать страхователя заранее о скором истечении срока действия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Уведомлять водителей нужно будет не ранее чем за 20 календарных дней и не позднее чем за 10 календарных дней до дня окончания срока действия договора.

Ранее россиянам рассказали, как страховые компании занижают суммы выплат по ОСАГО.

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