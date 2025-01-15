На видео попало, как в Новосибирске автобус атаковал машину и протащил ее перед собой

В Новосибирске автобус протащил перед собой Haval с женщиной и попал на видео

В Новосибирске водитель рейсового автобуса ПАЗ на протяжении 100 м тащил перед собой кроссовер Haval и вытолкнул его на соседнюю полосу. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black» и публикует видеозапись инцидента.

«Водитель пассажирского ПАЗа с 8-го маршрута около сотни метров толкал сегодня утром кроссовер Haval Jolion по Бердскому шоссе. Автобус ехал с пассажирами внутри и не останавливался, пока не вытолкнул Хавал на соседнюю полосу», — отмечается в публикации.

Женщина, находившаяся в момент ДТП в салоне Haval, рассказала, что водитель проявлял агрессию и нецензурно бранился в ответ на любые вопросы. В Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что ДТП было оформлено, в нем никто не пострадал.

На видеозаписи видно, что автобус на большой скорости толкает перед собой кроссовер темного цвета по заснеженной дороге. Затем легковую машину отбрасывает в левый ряд.

Ранее на видео попал момент въезда Land Rover на крыльцо храма во Владивостоке.