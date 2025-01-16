Стала известна огромная сумма ущерба от ДТП с «КамАЗом» и поездом под Волгоградом

Ущерб, нанесенный в результате ДТП под Волгоградом летом 2024 года, когда водитель «КамАЗа» столкнулся с пассажирским поездом, предварительно оценили в более 117 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктора Козлова.

«Предварительная сумма ущерба превышает 117 млн рублей, однако эта сумма не является окончательной», — заявил он.

Авария произошла 29 июля: водитель «КамАЗа» выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. В результате столкновения с рельсов сошли несколько вагонов, семь из них опрокинулись. Травмы различной степени тяжести получили более сотни пассажиров, госпитализация потребовалась 30 из них, в том числе пострадали 15 детей.

Также сообщалось, что водитель волгоградского «КамАЗа» мог специально выехать под поезд. Машинист и помощник заранее заметили едущий к путям грузовик примерно в 800-900 метрах от себя. Машинист несколько раз подал сигнал предупреждения, но особо не придал значения происходящему, так как грузовик успевал остановиться. Когда между «КамАЗом» и поездом оставалось около 200 метров, водитель грузовика вдруг ускорился.

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