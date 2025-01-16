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В Госдуме назвали цену первого летающего автомобиля в России

ГД: первый летающий автомобиль в РФ будет стоить как вертолет
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Дизайн-конструкторское бюро «Филатов»

Эксперты и депутаты Госдумы оценили первый российский летающий автомобиль ИФ-9, который был представлен московским бюро «Филатов». Своим мнением они поделились в разговоре с RTVI.

Так, эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов заявил, что в РФ представили не летающий автомобиль, а «коптерную систему».

«От того, что мы соединим эти две ипостаси, это не будет летающий автомобиль. <...> Это будет автомобиль, когда он на дороге, и летающее средство передвижения — вне дороги», — пояснил он.

Попов добавил, что новинку смогут позволить себе лишь те россияне, которым «по карману...держать вертолет отдельно».

Замглавы комитета Госдумы по промышленности и торговле Геннадий Скляр в свою очередь назвал идею с ИФ-9 «правильной». Он отметил, что законы «должны создавать условия для развития» подобных технологий.

До этого московское конструкторское бюро «Филатов» показало прототип первого в России летающего автомобиля под названием ИФ-9.

«На фото макет в масштабе 1:5 будущего автомобиля. Предполагается, что аппарат будет двухместным. Вместо дверей — прозрачный откидывающийся колпак кабины. В сложенном состоянии винты вместе с двигателями прячутся по бокам кузова в специальных отсеках. При авиационной трансформации — раскрываются», — уточняется в публикации Telegram-канала No Limits.

Ранее в Китае автокомпания GAC создала летающий автомобиль.

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