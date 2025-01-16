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Россия показала свой первый летающий автомобиль

Московское бюро «Филатов» представило первый летающий автомобиль в России ИФ-9
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Дизайн-конструкторское бюро «Филатов»

Московское конструкторское бюро «Филатов» показало прототип первого в России летающего автомобиля под названием ИФ-9. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits. Отмечается, что модель сейчас готовят к тестам.

«На фото макет в масштабе 1:5 будущего автомобиля. Предполагается, что аппарат будет двухместным. Вместо дверей — прозрачный откидывающийся колпак кабины. В сложенном состоянии винты вместе с двигателями прячутся по бокам кузова в специальных отсеках. При авиационной трансформации — раскрываются», — уточняется в публикации.

Также отмечается, что в случае нештатной ситуации в воздухе кабина ИФ-9 отстреливается отдельной капсулой вверх при помощи пиропатронов. После этого люди в креслах на парашютах приземляются на поверхность.

До этого в Китае GAC представил летающий автомобиль GOVE.

Прототип прошел около 400 летных испытаний, серийный летающий автомобиль автокомпания планирует запустить в производство к 2027 году в двух-трех городах на юге Китая. GOVE — полностью электрический летающий гибрид автомобиля и коптера, кабина и шасси которого могут отделяться и соединяться в зависимости от потребности: автомобиль может как летать, так и просто двигаться по земле.

Ранее в Китае начали строить завод летающих автомобилей.

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