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В Китае начали строить завод летающих автомобилей

Синьхуа: XPeng начала строительство завода летающих автомобилей на юге КНР

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XPeng

В китайском городе Гуанчжоу началось строительство интеллектуальной производственной базы летающих автомобилей. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Строительством занимается компания Xpeng. Площадь проекта составляет 180 тысяч квадратных метров. На заводе будут производить воздушный модуль для летающего автомобиля «Сухопутный авианосец». Предполагается, что производственная мощность составит 10 тысяч единиц в год, говорится в публикации.

Основатель Xpeng утверждает, что автомобиль в сентябре этого года совершил первый полет. Предпродажи летающей машины начнутся в конце 2024 года.

В начале октября сообщалось, что первый фастбэк Xpeng P7+ замечен у дилера в Китае.

Согласно официальному заявлению автопроизводителя, Xpeng P7+ станет «первым в мире автомобилем с искусственным интеллектом». Он оснащен аппаратной платформой автономного вождения нового поколения от Xpeng, продажи машины стартуют в четвертом квартале 2024 года.

Xpeng P7+ доступен в двух вариантах мощности — 245 и 313 л.с.

Ранее в России ответили, почему летающие автомобили не могут запустить в массовое производство.

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