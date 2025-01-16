Союз пассажиров оценил качество платных дорог в России

При создании платных дорог должны соблюдаться определенные нормативы, в том числе — по размещению автозаправок, зон отдыха. Зачастую для дозаправки автомобиля с трассы приходится съезжать, что обходится водителям дороже, заявил председатель Союза пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков в беседе с Общественной Службой Новостей.

Расстояние между АЗС на платных трассах должно соответствовать нормативам. Раньше они проектировались для размещения не реже, чем каждые 30 км, отметил специалист. Когда открыли трассу М11, заправок там не было — их построили лишь со временем, напомнил он.

«На М12 и ЦКАД сейчас похожая картина — нужно съезжать с трассы, искать заправку, а потом снова заезжать на трассу. Такой выезд и заезд обходятся дороже», — пояснил Янков.

Кроме того, часто на платных дорогах можно столкнуться с отсутствием съездов — такие примеры встречаются на ЦКАД, отметил эксперт. Он также напомнил, что на таких трассах должны быть зоны отдыха с современными комфортными уборными.

Напомним, на днях стало известно, что Генпрокуратура по результатам проведенных проверок выявила некачественное содержание объектов придорожного сервиса и их недостаточное количество на платных трассах в России. Уточняется, что по требованию ведомства работа по предоставлению водителям качественных услуг активизирована.

Ранее «Автодор» увеличил нештрафуемый интервал проезда на платной трассе «Москва-Санкт-Петербург».