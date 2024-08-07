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Умер водитель «КамАЗа», который врезался в поезд под Волгоградом

РИА Новости: скончался водитель «КамАЗа», врезавшийся в поезд под Волгоградом

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Водитель большегруза, устроивший аварию на переезде в Волгоградской области, скончался в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

44-летний шофер, получивший тяжелые травмы, скончался в реанимации, в медицинских учреждениях Волгограда остаются еще трое пострадавших в ДТП с поездом.

Авария произошла 29 июля: водитель «КамАЗа» выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. В результате столкновения с рельсов сошли несколько вагонов, семь из них опрокинулись. Травмы различной степени тяжести получили более сотни пассажиров, госпитализация потребовалась 30 из них, в том числе пострадали 15 детей.

До этого сообщалось, что водитель волгоградского «КамАЗа» мог специально выехать под поезд. Машинист и помощник заранее заметили едущий к путям грузовик примерно в 800-900 метрах от себя. Машинист несколько раз подал сигнал предупреждения, но особо не придал значения происходящему, так как грузовик успевал остановиться. Когда между «КамАЗом» и поездом оставалось около 200 метров, водитель грузовика вдруг ускорился.

Ранее поезд столкнулся с грузовиком в Пермском крае.

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