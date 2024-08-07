«Перед поездом вдруг ускорился»: водитель волгоградского «КамАЗа» мог специально выехать под поезд Машинист поезда рассказал об аварии с грузовиком в Волгоградской области

Авария с пассажирским поездом и «КамАЗом» в Волгоградской области могла произойти неслучайно. Грузовик влетел под состав на переезде, на красный свет. Семья водителя утверждала, что мужчина просто не заметил поезд. Однако машинист рассказал, что заранее сигналил грузовику, и тот мог затормозить, но в последний момент резко ускорился. Всего при столкновении пострадали около 140 человек, водитель «КамАЗа» выжил и находится в реанимации.

Водитель грузовика, который попал под пассажирский поезд Казань — Адлер в Волгоградской области, мог специально выехать под состав. Об этом заявил бывший в поезде 46-летний машинист Денис, передает Telegram-канал Baza.

Авария случилась днем 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Всего состав сопровождали машинист и помощник. Они заранее заметили едущий к путям «КамАЗ» примерно в 800-900 метрах от себя.

«Машинист несколько раз подал сигнал предупреждения, но особо не придал значения происходящему, так как грузовик успевал остановиться. Когда между КАМАЗом и поездом оставалось около 200 метров, водитель грузовика вдруг ускорился. При этом, по версии машинистов, проскочить он уже никак не успевал», — отмечает канал.

РЖД подчеркивает, что сигнализация на переезде действовала исправно. МВД также подтверждало, что водитель поехал на красный.

Когда Денис увидел, как грузовик ускорился, он попытался экстренно затормозить, но было поздно. Машинист с помощником поняли это и успели выбежать из своей кабины в следующий вагон. Поезд влетел в машину на скорости 65 км/ч. Девять вагонов сошли с рельсов.

Всего в поезде было 956 человек, 140 из них получили травмы разной степени тяжести. Помощник машиниста, в частности, сломал руку. Денис сначала вытащил его из поезда, а потом пошел на помощь пассажирам.

На 6 августа пятеро пострадавших остаются в больницах, из них двое в тяжелом состоянии. Среди последних, вероятно, 54-летняя сотрудница склада Wildberries Елена, которой грозила ампутация ног. Женщина ехала в Сочи на отдых, получила закрытую черепно-мозговую травму и закрытый оскольчатый перелом таза, на 30 июля ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. Ее доставили в волгоградскую больницу одним вертолетом санавиации с водителем «КамАЗа» , который пережил аварию.

«Абсолютно адекватный человек»

За рулем «КамАЗа» был 43-летний уроженец Центральной Азии Асламбек Усматов. Он работал на стройке и в тот день перевозил песок. После столкновения его вытащили из сплющенного грузовика очевидцы.

«Первое время он сидел на траве и буквально выл. На вопросы правоохранителей отвечал сбивчиво, мол, не успел вовремя затормозить», — описывает 78.ru.

В интернете появилось видео с Усматовым после аварии. На нем мужчина стоит на коленях на земле, его лицо черное от грязи и в крови, также видна кровь на правой руке. «Наделал делов», — комментирует оператор за кадром.

Водитель получил множественные переломы ребер, перелом черепа и сильное сотрясение мозга, писал Telegram-канал SHOT. При этом первое время он оставался в сознании и даже дал комментарий Telegram-каналу «Осторожно, новости». Усматов передал журналистам, что оценивает свое состояние как «средне-средне» и находится в больнице. Сразу после аварии его отправили на медосвидетельствование, чтобы выяснить, был ли мужчина под воздействием алкоголя или наркотиков.

Позже Усматова ввели в искусственную кому. На 30 июля он оставался в реанимации в тяжелом состоянии.

Семья водителя встала на его защиту, утверждая, что мужчина всегда вел себя адекватно и не мог сесть за руль пьяным. Так, отец Усматова заявил журналистам, что пьяное вождение со стороны его сына «полностью исключено».

«Он семейный человек. Не наркоман, не пьяница. Абсолютно спокойный, адекватный человек», — подчеркнула жена виновника ДТП Тамара.

По мнению женщины, к аварии привело случайное стечение обстоятельств. В тот момент по путям шло два поезда подряд. Усматов затормозил, пропустил первый, а второй не заметил, настаивает супруга.

«Два поезда шли параллельно, и человек элементарно это не видел. Это просто несчастный случай... Он же не специально, он пропустил этот поезд, завелся и поехал, а из-за него выехал другой», — рассказала Тамара.

В то же время СМИ выяснили, что Усматов нередко превышал скорость и успел накопить 350 тыс. руб. штрафов за нарушение ПДД. Его жена, однако, назвала эти штрафы «несуществующими» и пожаловалась, что на водителя после аварии, а также на его семью «выливают грязь».

Мать Усматова со своей стороны отмечала, что мужчина не окончил сельскохозяйственный техникум, много работал, но не жаловался на условия труда. «Хороший он. Работящий. Образование незаконченное высшее», — говорила она.