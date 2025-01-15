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Китайские автопроизводители могут начать уходить из России

«Автовзгляд»: некоторые автопроизводители из Китая готовятся покинуть Россию
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Belkin Alexey/press.media/Global Look Press

Российский авторынок может перестать быть привлекательным для китайских автопроизводителей из-за высокой стоимости кредитов и утилизационного сбора, пишет «АвтоВзгляд» со ссылкой на итоги форума Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

На мероприятии шла речь о том, что некоторые из китайских компаний из области производства автомобилей могут вовсе покинуть страну, а другие поставить на паузу свою деятельность.

Поясняется, что высокая ключевая ставка влияет на сворачивание бизнеса китайских производителей в России тем, что россияне все чаще начали отказываться от покупки машины и предпочитают хранить деньги на депозитах и так зарабатывать. В дополнение к этому с 1 января утилизационный сбор повысился так, что автомобили окажутся дороже еще на 100 тыс. рублей.

Как прогнозируют аналитики, авторынок продолжит свое падение в 2025 году, начавшееся в ноябре, и в результате произойдет сокращение дилерских сетей и остановка развития модельного ряда у представленных в России китайских компаний. Усугубляет ситуацию и высокая ставка рефинансирования, которая сделала кредит и лизинг недоступным.

На этой неделе газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования аналитиков «СПАРК-Интерфакса» написала, что количество среднемесячных регистраций юридических лиц с участием Китая в России выросло в 3,6 раза с 2022 по 2024 год по сравнению с 2020 и 2021 годами.

Ранее стало известно, на сколько вырос спрос на новые китайские седаны в России.

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