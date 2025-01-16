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В российских таксопарках увеличилось количество китайских автомобилей

«Известия»: более 40% таксопарков сделали выбор в пользу китайских автомобилей
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Haval

На сегодняшний день более 40% российских таксопарков используют автомобили китайского производства ввиду увеличения цен на европейские и японские машины. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов компании Ivitech.

«Если еще три года назад автомобили китайских брендов воспринимались с осторожностью, то сегодня это полноценные конкуренты традиционным маркам», — заявил генеральный директор Ivitech Артем Москалев.

По его словам, 40% таксопарков уже используют автомобили китайского производства. Рост цен на европейские и японские автомобили вынудил таксопарки искать более выгодные и надежные альтернативы. Так, китайские машины стали лучшим вариантом, поскольку имеют современный внешний вид, высокую комплектацию, а также их можно приобрести по выгодным условиям.

Специалисты также отмечают, что наибольшей популярности среди таксопарков пользуются китайские автобренды Chery, Geely, Haval и BYD.

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