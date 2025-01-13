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К госкомпании «Автодор» появились претензии у Генпрокуратуры

Генпрокуратура выявила некачественный сервис на платных трассах «Автодора»
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Александр Вильф/РИА «Новости»

Генпрокуратура по результатам проведенных проверок выявила некачественное содержание объектов придорожного сервиса и их недостаточное количество на платных трассах в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Силами Генпрокуратуры России проверена деятельность ГК «Автодор». В результате выявлены недостаточное оснащение и некачественное содержание объектов придорожного сервиса на платных автодорогах», — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Работа по предоставлению водителям качественных услуг активизирована по требованию надзорного ведомства, уточнили в Генпрокуратуре.

До этого «Национальный автомобильный союз» обратился к генпрокурору Игорю Краснову с жалобой на отсутствие достаточного количества АЗС на платной трассе М-11 «Нева» и плохое состояние туалетов на платной трассе М-4 «Дон».

Ранее в России вернули на патрульные автомобили Госавтоинспекции аббревиатуру ГАИ.

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