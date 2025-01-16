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Глава «АвтоВАЗа» объяснил, почему подорожали автомобили Lada

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: автомобили Lada подорожали из-за санкционного давления
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Lada

Одной из главных причин подорожания автомобилей Lada является санкционное давление. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил президент компании Максим Соколов, передают «Известия».

«Мы, безусловно, испытываем санкционное давление, и за полтора года с сентября 2023 года, когда санкции были введены в отношении АвтоВАЗа, они только усилились. Добавились вторичные санкции, из-за которых усложнились логистические цепочки, отправка платежей. Это существенным образом повлияло на подорожание нашей продукции», — сообщил глава «АвтоВАЗа».

По словам Максима Соколова, уровень локализации автомобилей Lada превышает 90%. Глава «АвтоВАЗа» также заявил, что технологический суверенитет позволит производить автомобили на высоких скоростях даже в том случае, если «кто-то нажмет на кнопку».

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» обсуждает с правительством Вьетнама перспективы поставок в страну автомобилей Lada.

Ранее зарплаты на «АвтоВАЗе» поднялись до 100 тыс. рублей.

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