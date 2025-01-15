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Зарплаты на «АвтоВАЗе» поднялись до 100 тыс. рублей

«АвтоВАЗ» поднял зарплату рабочим на 34% за год
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Алексей Даничев/РИА Новости

Уровень зарплат на «АвтоВАЗе» приблизился к 100 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил президент компании Максим Соколов, сообщает Telegram-канал No Limits.

«Заработная плата на АвтоВАЗе подошла к планке 100 тысяч рублей», — сказал Соколов.

По словам главы «АвтоВАЗа», за год заработная плата на заводе выросла на 34%, экспорт возрос в четыре раза, производство автомобилей — на 40%, продажи — на 30%. К дилерской сети Lada в 2024 году присоединился 21 автосалон, она достигла 338 автосалонов. Также за год поступило в продажу 14 новых версий автомобилей Lada.

Также «АвтоВАЗ» показал в Москве две новых модели, которые скоро будут запущены в серийное производство — Lada Iskra и Lada Niva Sport.

Ранее эксперты рассказали «Газете.Ru», что проекту Evolute грозит закрытие, если он не сможет увеличить продажи.

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