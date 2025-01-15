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«АвтоВАЗ» анонсировал поставку Lada во Вьетнам и новую лизинговую программу

«АвтоВАЗ» планирует поставлять Lada во Вьетнам
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Lada

«АвтоВАЗ» обсуждает с правительством Вьетнама перспективы поставок в страну автомобилей Lada. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил президент компании Максим Соколов, передает ТАСС.

«Вопрос по развитию экспортного потенциала на уровне председателя правительства обсуждается непосредственно в Республике Вьетнам», — приводит агентство слова Соколова.

Президент «АвтоВАЗа» сообщил, что в 2024 году компания экспортировала более 20 тыс. автомобилей в зарубежные страны. Этот показатель превысил объемы экспорта 2023 года в 4 раза. Среди стран, в которые поставляются автомобили Lada, глава компании упомянул Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Кубу, Ливан и ряд других.

Среди новых экспортных рынков Lada — Йемен и Сербия. Завод поставляет машины в 20 иностранных государств.

Также «АвтоВАЗ» совместно с «Промстройбанком» создал новую лизинговую компанию для продажи коммерческой техники, уточняет Telegram-канал No Limits. В модельной линейке Lada есть грузовые версии Granta, Niva и Largus.

Ранее эксперты рассказали «Газете.Ru», что российскому автомобильному бренду Evolute грозит закрытие, если он не поднимет продажи.

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