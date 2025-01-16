Петербуржец избил соседа из-за парковочного места

В Петербурге мужчины подрались из-за места на парковке

В Санкт-Петербурге задержали жителя Красногвардейского района, подозреваемого в избиении соседа за парковочное место. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербургская полиция».

«13 января в 21:25 в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о госпитализации с травмами 47-летнего жителя дома 36 по Индустриальному проспекту. Сам пострадавший рассказал полицейским, что был избит в ходе конфликта из-за парковки», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудники полиции оперативно задержали петербуржца, подозреваемого в избиении своего соседа. Злоумышленником оказался 49-летний житель Красногвардейского района.

Уточняется, что в отношении мужчины составлен протокол по статье за мелкое хулиганство. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что белгородец избил водителя и угнал его автомобиль, потому что не хотел ждать автобус.

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