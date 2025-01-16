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Участники аварий на КАД под Петербургом будут судиться с обслуживающей дорогу компанией

Участники аварий на КАД под Петербургом подадут в суд на дорожную компанию
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Shutterstock

Участники аварий на КАД под Санкт-Петербургом собираются подавать в суд на обслуживающую дорогу компанию. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Часов в девять прошла машина, песочком посыпала. Мы хотим подать иск на комслужбы. Дорога как стекло была. Каршеринг начал заварушку — его начало крутить и заносить. После ДТП проехали две коммунальные машины», — рассказал один из очевидцев произошедшего.

По мнению участников аварии, столкновения произошли из-за некачественного обслуживания дороги.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что противогололедную обработку за утро проводили дважды. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

До этого сообщалось, что на Кольцевой автодороге (КАД) под Санкт-Петербургом 15 января произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, в которых участвовали в общей сложности 10 автомобилей.

Ранее в Петербурге авто Kia врезался в здание после ДТП с Subaru.

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