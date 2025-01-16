На видео попало, как авто Kia протаранил здание после столкновения с Subaru в Петербурге

В Петербурге на видео попало, как авто Kia врезался в здание после ДТП с Subaru

В Санкт-Петербурге автомобиль Kia врезался в здание после столкновения на перекрестке с машиной Subaru. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Авария произошла накануне вечером у дома №14 на набережной реки Смоленки. Сильное столкновение Kia и Subaru привело к тому, что первая машина влетела в здание», — говорится в сообщении.

Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как на перекрестке сталкиваются две машины, после чего одна из них продолжает движение и врезается в здание. После столкновения к месту аварии начинают подъезжать автомобили, из которых выбегают люди.

В МВД сообщили, что в результате аварии пострадал 21-летний водитель автомобиля Kia и его 79-летняя пассажирка. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

До этого сообщалось, что в Подмосковье легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение.

Сообщается, что в момент столкновения за рулем автомобиля находилась девушка, которая не справилась с управлением.

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