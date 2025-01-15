Несколько массовых ДТП произошло на КАД под Санкт-Петербургом

Под Санкт-Петербургом на КАД произошла серия аварий с участием более 10 машин

На Кольцевой автодороге (КАД) под Санкт-Петербургом произошла серия ДТП, в которой участвовали в общей сложности 10 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Ленинградской области».

«Установлено, что около 8 часов 15.01.2025 на участке трассы А-118 на 88–90 км внутреннего кольца КАД Ломоносовского района Ленинградской области произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с участием более 10 автомобилей», — отмечается в сообщении ведомства.

Массовые ДТП утром 15 января произошли и на других участках КАД, сообщает Telegram-канал «78 Новости». Так, на 98-м километре трассы (внутреннее кольцо) столкнулись легковые автомобили, включая седан Lada Vesta, Toyota и «Москвич» каршерингового сервиса. Еще одна авария произошла на внешнем кольце КАД на 99-м километре. Там столкнулись четыре машины.

Также на 137-м километре КАД на дамбе произошло три аварии с участием в общей сложности девяти машин.

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