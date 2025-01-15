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«АвтоВАЗ» может создать новый бренд

«АвтоВАЗ» допустил создание нового бренда для коммерческих автомобилей
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АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность создания нового бренда для коммерческих автомобилей и планирует начать производство минивэна в 2027 году с инвестициями свыше 20 миллиардов рублей. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов на пресс-конференции, слова которого передает ТАСС.

Соколов отметил, что планируется выпуск новых моделей коммерческого транспорта под этим брендом, следуя примеру китайского рынка, где представлено множество брендов.

Компания также запланировала запуск производства собственного минивэна в 2027 году на заводе в Тольятти. Проект уже начинает приобретать конкретные очертания, подчеркнул Соколов.

15 января «АвтоВАЗ» представил в Москве серийные версии новых Lada Iskra и Lada Niva Sport. Новая Lada Iskra займет в модельной линейке «АвтоВАЗа» нишу между Granta и Vesta. Новую версию классической трехдверной «Нивы» — Lada Niva Sport — будет собирать спортивное подразделение «АвтоВАЗа».

Ранее зарплаты на «АвтоВАЗе» поднялись до 100 тыс. рублей.

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