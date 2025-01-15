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Момент въезда Land Rover в храм во Владивостоке попал на видео

МВД опубликовало видео с моментом въезда в храм владивостокца на Land Rover

Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале видео с моментом въезда внедорожника Land Rover в ворота храма во Владивостоке.

«Полицейские получили сообщение о водителе, который столкнулся с несколькими припаркованными автомобилями, а затем заехал на Центральную площадь краевого центра и остановился на крыльце Спасо-Преображенского собора», — написала Волк.

На кадрах видно, что сотрудники Госавтоинспекции догнали Land Rover, когда он остановился у ворот собора. После того, как инспекторы направились к внедорожнику, его водитель резко сдал назад и попытался уехать. При этом он протаранил патрульную Skoda Octavia.

До этого стало известно, что внедорожник мужчина угнал. Перед задержанием он выложил в интернет фото с места аварии.

Ранее в Удмуртии нарушитель придавил инспектора ДПС к столбу с дорожным знаком и попал на видео.

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