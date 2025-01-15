Водитель придавил гаишника к столбу в Удмуртии и попал на видео

В Удмуртии водитель придавил инспектора ДПС к столбу и попал на видео

В Удмуртии предстанет перед судом водитель, который после погони сбил сотрудника ДПС. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.

Инцидент произошел в конце ноября 2024 года на автодороге Можга — Бемыж.

«Неоднократные законные требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке он проигнорировал и в ходе преследования совершил наезд на автоинспектора, причинив ему телесные повреждения. В последующем мужчина задержан сотрудниками полиции», — отмечается в сообщении ведомства.

На опубликованном видео видно, что полицейские преградили путь нарушителю тремя служебными машинами. Когда автоинспекторы выскочили из автомобиля, чтобы задержать мужчину, он стал объезжать их машину и придавил одного из инспекторов к столбу с дорожным знаком, после чего попытался скрыться.

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