Стало известно, что владивостокец пытался заехать в храм на угнанном автомобиле

Владивостокец, который пытался заехать в храм на машине, ранее угнал авто

Мужчина, который пытался заехать в храм на автомобиле, предварительно угнал машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Выяснилось, что автомобиль он угнал. По словам полицейских, у задержанного что-то с психикой. В неадекватном состоянии находится человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что владивостокца за рулем Land Rover задержали в районе Светланской улицы.

В Telegram-канале «Новости Приморья и Владивостока» утверждают, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам полицейских, мужчина ловко уходил от погони, поэтому сотрудники полиции предположили, что не смогут догнать злоумышленника.

Сообщается, что мужчина просто остановил автомобиль и остался сидеть в машине. Во время задержания он возмутился, что в храмах можно ставить только те свечи, что сами же они и продают.

До этого сообщалось, что мужчина протаранил патрульный автомобиль, когда отъезжал от здания храма.

Ранее в Приморье загорелся авторынок.