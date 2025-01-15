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Украинцы купили за 2024 год 4,8 тыс. новых BMW

На Украине продажи новых BMW выросли на 15% в 2024 году
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BMW

Продажи новых автомобилей BMW на Украине выросли в 2024 году на 14,6% по сравнению с показателями 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«В 2024 году украинцы пробрели 4833 новых автомобиля немецкой автокомпании BMW, что на 14,6% превосходит результат 2023 года. Это следует из открытых данных Укравтопрома по регистрации новых автомобилей», — отмечается в публикации.

В целом украинский рынок новых автомобилей в 2024 году продемонстрировал тенденцию на воссстановление спроса. За год в соседней стране было реализовано 69,9 тыс. новых автомобилей. Это на 14% больше, чем годом ранее.

До этого стало известно, что в России летние шины непремиального ценового сегмента подорожали зимой сразу на 17%. Это произошло на фоне снижения курса рубля по отношению к доллару, евро и юаню.

Ранее в Удмуртии водитель придавил гаишника к столбу с дорожным знаком и попал на видео.

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