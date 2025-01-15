Летние шины в России подорожали на 17% зимой

В России в декабре на 17% подорожали летние шины

Летние шины массового сегмента значительно подорожали в России с ноября по декабрь 2024 года, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«За один месяц, с ноября 2024 по декабрь 2024 года, зимние шины подорожали на 9,2%, летние шины – на 16,9%. Такое резкое изменение цен могло быть следствием ноябрьского падения курса рубля к юаню, доллару, евро», — отмечается в сообщении.

По данным НАПИ, средняя цена летней шины составила в декабре прошлого года 10,5 тыс. рублей против 8,9 тыс. рублей в ноябре. При этом по сравнению с декабрем 2023-го цена летних шин снизилась: тогда они стоили в среднем 11,1 тыс. рублей.

Средняя цена зимних шин в декабре 2024 года составила 9,5 тыс. рублей против 8,9 тыс. рублей в ноябре.

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