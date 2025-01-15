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Росавтодор в 2024 году вдвое увеличил темпы строительства и ремонта дорог

Росавтодор в 2024 году построил и реконструировал 506 км федеральных трасс
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ГК «Автодор»

В прошлом году Росавтодор построил и реконструировал 506 км федеральных трасс, что вдвое больше, чем в 2023. Об этом сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства.

«В 2024 году автомобили впервые поехали по новым крупнейшим транспортным обходам в Московской, Иркутской и Волгоградской областях, Чеченской Республике, а также республиках Татарстан и Башкортостан. Большая часть открытий пришлась традиционно на вторую половину года», — говорится в сообщении.

Сообщается, что построенные артерии, в том числе в составе трасс М-5 «Урал», Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал», Р-22 «Каспий», Р-217 «Кавказ» и М-7 «Волга», призваны обеспечить выход транзитного транспорта из большого количества малых и крупных населённых пунктов. Это позволит разгрузить улично-дорожную сеть агломераций, а также улучшить экологическую обстановку в региональных центрах.

Уточняется, что в 2024 году стала доступна дорога, ведущая к мостовому переходу через Керченский пролив. Она стала важным звеном транспортной инфраструктуры южной части России.

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