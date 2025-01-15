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Россиянам рассказали о нюансах соблюдения ПДД зимой

«Авто.ру»: в зимнее время номер автомобиля должен быть виден
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Depositphotos

В зимнее время водители должны не только быть особо осторожны, но и уверенно знать ПДД. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты «Авто.ру».

«Грязные номера — самая частая проблема водителей зимой. Даже если в начале поездки они были чистыми, нужно учитывать, что в сильную слякоть хватит и пары часов на грязной трассе, чтобы они стали нечитаемыми», — отмечают эксперты.

По словам специалистов, зимой дорожная разметка скрыта под снегом, поэтому водителям стоит ориентироваться на знаки, которые становятся главным регулятором движения. Также эксперты отмечают, что при ограниченном обзоре нельзя выполнять обгон, разворот или остановку на обочине, а при недостаточной видимости это допустимо, но водителю следует быть осторожным.

Автоэксперты также напоминают, что в условиях недостаточной видимости во время остановки следует оставлять фары включенными, чтобы автомобиль был заметен пешеходам и другим водителям.

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