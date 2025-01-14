На видео попало, как на Киевском шоссе машины раскидало по кювету в ДТП

Появилось видео, как раскидало машины в результате ДТП на Киевском шоссе

На Киевском шоссе произошла авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«В районе платформы Ожигово произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

Также в Дептрансе отметили, что движение в сторону центра затруднено на 2 км. В ведомстве посоветовали искать пути объезда.

На опубликованных кадрах видно, что в результате ДТП машины оказались раскиданы по кювету.

До этого на МКАД произошла авария, которая парализовала движение на дороге.

«На внутренней стороне 75-го км МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщали в Дептрасе.

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