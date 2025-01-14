ДТП на МКАД парализовало движение

На МКАД произошла авария, которая парализовала движение на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 75-го км МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В столичном Дептрансе отметили, что из-за ДТП оказалось затруднено движение. В ведомстве посоветовали водителям искать пути объезда.

До этого в Приморье женщина изуродовала чужой внедорожник, сбила женщину и затем сбежала от силовиков через окно.

«48-летняя мадам нахулиганила на Сабанеева — накалякала маркером на RAV4, потом сбила его хозяйку и слиняла. Сегодня ее нашли в офисе. Как только увидела людей в форме, забаррикадировалась, открыла раму и сиганула вниз», — передает Telegram-канал Amur Mash.

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