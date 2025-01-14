В Москве из-за сбоя в Рунете зависли сервисы каршеринга

Москвичи пожаловались на проблемы в работе каршеринга из-за сбоя в Рунете

Москвичи пожаловались на проблемы в работе каршеринга на фоне масштабного сбоя в Рунете. Об этом пишет Telegram-канал «Москвач» со ссылкой на очевидцев.

«Некоторые автомобили каршеринга отключились прямо во время движения из-за массового сбоя в Рунете», — говорится в публикации.

На фотографии в посте водитель написал, что «приложение зависло и все». При этом в комментариях пользователи предположили, что сбой в Рунете не мог остановить автомобиль, а лишь не дал человеку за рулем закончить поездку из-за зависшего сервиса.

До этого у части российских пользователей перестала загружаться поисковая система Google. При попытке открыть соответствующий браузер жители России видели надпись «не удается установить соединение с сайтом».

11 января в России зафиксировали сбой в работе приложения TikTok. А 6 января пользователи Рунета столкнулись с массовыми сбоями в работе отечественных и зарубежных интернет-сервисов, что сделало многие ресурсы недоступными или привело к их длительным загрузкам.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал масштабный сбой в Рунете.