Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сбой произошел в работе TikTok на территории России

ТАСС: TikTok работает со сбоями в России
close
Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

У части российских пользователей сервиса коротких видео TikTok произошел сбой доступа к сервису. Об этом сообщает ТАСС.

Россияне жалуются на то, что не загружается основная лента рекомендованных к просмотру видеороликов и фотографий.

По данным на 1:20 по мск, сервис Downdetector насчитал около 2,7 тысяч жалоб пользователей на работу TikTok в РФ, сервис «Сбой.рф» — 2,2 тысячи.

TikTok работает в России в ограниченном режиме с 6 марта 2022 года. Соцсеть запретила российским пользователям загружать новые видеоклипы и вести прямые трансляции из-за закона о фейках о Вооруженных силах РФ. Также пользователям с тех пор недоступны для просмотра видеоролики из других стран.

До этого сообщалось, что среднестатистический пользователь TikTok становится «зависимым» от приложения всего через 35 минут использования. Эти данные приводятся в судебных документах по иску штата Кентукки, который обвиняет TikTok в том, что видеоприложение предназначено для вызывания привыкания у детей и вреда их психическому здоровью.

Ранее суд оштрафовал TikTok на 4 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами