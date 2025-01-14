Роскомнадзор прокомментировал масштабный сбой в Рунете

Роскомнадзор: фиксируются сбои у всех операторов связи, причину устанавливают

В Роскомнадзоре заявили Telegram-каналу Mash, что не знают, почему в русскоязычном сегменте интернета произошел масштабный сбой.

«Фиксируются сбои у всех операторов, причину сбоя устанавливают», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в России не работают множество сайтов и мобильных приложений, в том числе «Википедия», Liveinternet, Сбой.рф, Downdetector и другие.

В Ростелекоме заявили, что проблема с доступом на сайты произошла не в их сети.

До этого у части российских пользователей перестала загружаться поисковая система Google. При попытке открыть соответствующий браузер жители России видели надпись «не удается установить соединение с сайтом».

11 января в России зафиксировали сбой в работе приложения TikTok. А 6 января пользователи Рунета столкнулись с массовыми сбоями в работе отечественных и зарубежных интернет-сервисов, что сделало многие ресурсы недоступными или привело к их длительным загрузкам.

Ранее Роскомнадзор отключил несколько регионов России от мирового интернета.