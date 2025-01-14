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«Агрессивная» россиянка за рулем сбила человека и после выпрыгнула из окна

Россиянка за рулем сбила женщину и затем сбежала от силовиков через окно

В Приморье россиянка изуродовала чужой внедорожник, сбила женщину и затем сбежала от силовиков через окно. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«48-летняя мадам нахулиганила на Сабанеева — накалякала маркером на RAV4, потом сбила его хозяйку и слиняла. Сегодня ее нашли в офисе. Как только увидела людей в форме, забаррикадировалась, открыла раму и сиганула вниз», — говорится в публикации.

Нарушительницу отправили в СИЗО на два месяца. Также ей назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

До этого в Санкт-Петербурге полиция задержала подростка, который напал на пассажиров автобуса с пневматическим пистолетом.

«Вечером 12 января в автобусе №96 произошел инцидент: один из пассажиров начал нецензурно выражаться и угрожать другим пассажирам. Вскоре сотрудники полиции обнаружили и задержали 17-летнего молодого человека», — сообщает Telegram-канал «Новости Питера».

По словам несовершеннолетнего, причиной его нападения стало грубое поведение двух пассажиров.

Ранее экс-глава пресс-службы МВД показал такси, катающее пассажиров на тюбинге.

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