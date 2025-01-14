Стало известно, где ГИБДД штрафует россиян сильнее всего

По итогам 2024 года самые высокие средние штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) зафиксировали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Авто Mail.ru со ссылкой на банк «Русский стандарт».

Средний чек за нарушение ПДД по стране составил 675 рублей. В Петербурге показатель же оказался на уровне 780 рублей, тогда как в Москве — 737 рублей. Также в рейтинг попали Нижний Новгород (764 рублей) и Казань (685 рублей).

Аналитики банка добавили, что самая большая доля платежей в 250 рублей (наиболее популярную сумму оплаты одного штрафа ГАИ) приходится на Рязань, Ульяновск и Кострому. Отмечается, что в этих городах проживают самые аккуратные нарушители с низкими средними штрафами либо самые ответственные — успевавшие внести платеж с учетом скидки.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что Госдума повысила штрафы за превышение скорости, обгон по встречке, непристегнутые ремни и другие нарушения ПДД. Скидку при оплате штрафов срезали в два раза. Вместе с этими поправками депутаты неожиданно провели и новые ужесточения правил для водителей. Подробности — читайте в нашем материале.

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