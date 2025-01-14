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Начальника регионального ГИБДД отправили в тюрьму из-за знакомого

Экс-главу ГИБДД по Красноярскому краю отправили в тюрьму за помощь знакомому
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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Экс-начальника Госавтоинспекции по Красноярскому краю Андрея Сиротинина заключили под стражу на два месяца после помощи знакомому. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Там напомнили, что Сиротинин приказал своим подчиненным помочь в сдаче теоретической части экзамена на водительские права знакомому, который сделал ему ремонт в квартире. Также экс-начальник «покрывал» то, что его друг ездит с тонированными стеклами. В результате было возбуждено уголовное дело.

Сиротинин был главой ГИБДД по Красноярскому краю с августа 2022 года по ноябрь 2024-го.

До этого Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина заявил, что задача Госавтоинспекции состоит в снижении количества ДТП и смертности на дорогах, а не только «ловля».

«Задача ГАИшников не ловить кого бы то ни было на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП», — сказал глава государства.

Ранее задержанный ФСБ раскрыл, как решил отравить сотрудников машиностроительного завода.

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