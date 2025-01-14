Задержанный ФСБ раскрыл, как решил отравить сотрудников машиностроительного завода

Федеральная служба безопасности показала признание россиянина, которого подозревают в попытке совершения теракта против сотрудников машиностроительного завода в Ярославской области. Кадры были представлены на телеканале «Россия-24».

«Писал в постах призывы к остановке СВО на Украине и уничтожению сотрудников ФСБ и МВД. В сети Telegram на меня вышел представитель Украины, он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился», — признался задержанный.

Сейчас мужчину заключили под стражу, было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт).

До этого сообщалось, что в Ярославской области ФСБ удалось предотвратить теракт, направленный против сотрудников оборонного предприятия.

«Задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным летальным исходом, которые он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия», — говорится в сообщении ФСБ.

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