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Названы семь главных недостатков седана Renault Logan

«Рольф» назвал семь недостатков популярного седана Renault Logan
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Renault

Популярный среди россиян Renault Logan имеет ряд недостатков, на которые следует обратить внимание перед покупкой автомобиля. О них «Газете.Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Renault Logan славится выносливой подвеской, которая хорошо справляется с российскими дорогами. Однако ее жесткость становится причиной дискомфорта при езде по неровностям. Из-за этого управляемость автомобиля оставляет желать лучшего», — предупредила эксперт.

Вторым недостатком модели является слабая шумоизоляция. В салоне автомобиля отчетливо слышны звуки дороги и двигателя, что служит раздражающим фактором при длительных поездках, заявила Трушкова.

По ее словам, внутренние материалы салона Renault Logan также часто критикуются за свою простоту и дешевизну. Пластик и обивка быстро изнашиваются, что приводит к появлению скрипов и потертостей.

Еще один минус модели — слабые двигатели в базовых версиях, которые не обеспечивают достаточную мощность для уверенного обгона или движения в гору. Трушкова добавила, что владельцы Logan также сталкиваются с проблемами в работе электроники.

Эксперт напомнила, что Renault Logan часто появляется в списках самых угоняемых автомобилей — популярность модели делает ее потенциальной целью для угонщиков. Также машина нередко используется в качестве такси, поэтому при покупке есть риск наткнуться на экземпляры со значительным износом.

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