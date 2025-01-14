В Москве задержали пассажира такси, который прятал наркотики в музыкальной колонке

В Москве задержали пассажира такси, хранящего наркотики в музыкальной колонке

В Москве сотрудники полиции задержали пассажира такси, которого подозревают в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«При силовой поддержке Росгвардии задержали мужчину, перевозившего наркотические средства в музыкальной колонке», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Уточняется, что полиция задержала 36-летнего пассажира такси, который спрятал два свертка наркотических средств. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выяснили, что подозреваемый забирал из тайников крупные партии наркотических и психотропных веществ и фасовал их.

Сообщается, что в настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ищут соучастников задержанного.

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