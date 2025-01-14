Петербурженки получили химический ожог после поездки на автобусе

В Петербурге две пассажирки получили химический ожог после поездки на автобусе

В Санкт-Петербурге 10 января в автобусе номер 130 две женщины получили химический ожог. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Мокрое сиденье было, быстро встала и пересела на соседнее сиденье. Сильно защипало ногу, такой холод. Голова закружилась. Было невозможно ехать, жжение было. Вышли раньше, чем должны были», — рассказала пострадавшая.

По словам женщины, она села вместе с мужем в автобус номер 130 поздним вечером. Петербурженка заняла место в салоне, но вскоре почувствовала жгучую боль. От ожога не спасли ни пуховик, ни брюки. На следующий день пострадавшая не смогла встать с кровати: у нее кружилась голова. 12 января женщине пришлось обратиться за медицинской помощью. В травмпункте петербурженке сообщили, что на заживление уйдет минимум месяц.

Уточняется, что в тот же день химический ожог получила 57-летняя женщина, которая также ехала в автобусе номер 130. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и ЛО сообщается, что по факту произошедшего проводится проверка.

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