Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербурженки получили химический ожог после поездки на автобусе

В Петербурге две пассажирки получили химический ожог после поездки на автобусе
close
Shutterstock

В Санкт-Петербурге 10 января в автобусе номер 130 две женщины получили химический ожог. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Мокрое сиденье было, быстро встала и пересела на соседнее сиденье. Сильно защипало ногу, такой холод. Голова закружилась. Было невозможно ехать, жжение было. Вышли раньше, чем должны были», — рассказала пострадавшая.

По словам женщины, она села вместе с мужем в автобус номер 130 поздним вечером. Петербурженка заняла место в салоне, но вскоре почувствовала жгучую боль. От ожога не спасли ни пуховик, ни брюки. На следующий день пострадавшая не смогла встать с кровати: у нее кружилась голова. 12 января женщине пришлось обратиться за медицинской помощью. В травмпункте петербурженке сообщили, что на заживление уйдет минимум месяц.

Уточняется, что в тот же день химический ожог получила 57-летняя женщина, которая также ехала в автобусе номер 130. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и ЛО сообщается, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее самарец избил кондуктора автобуса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами