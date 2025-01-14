Сотрудники транспорта избили петербуржца и выгнали его из автобуса

В Петербурге кондуктор и контролер избили мужчину и выгнали его из автобуса

В Санкт-Петербурге кондуктор и контролер напали на 28-летнего пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Несмотря на оплату проезда, кондуктор потребовал повторно заплатить за поездку, что сильно возмутило мужчину. Он проигнорировал слова очевидцев, которые встали на защиту пассажира, перешел к крикам и вызвал на подмогу водителя с контролером», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе конфликта на петербуржца стала нападать и пассажирка автобуса, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина присоединилась к нападкам и начала кричать о своей беременности.

Уточняется, что сотрудники транспорта хватали мужчину за одежду, угрожали и оскорбляли, а после этого подняли на руки и выкинули из автобуса. В результате конфликта петербуржец получил ушибы плеча и колена, также ему порвали куртку.

После инцидента пассажир обратился в комитет по транспорту и прокуратуру. Петербуржец также снял побои и хочет наказать виновных.

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