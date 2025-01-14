Россиянам рассказали, что делать с автомобилем в 2025 году

Автоэксперт Радионов: если есть потребность в замене авто, не стоит ждать сезона

Если у автовладельца есть острая необходимость в замене машины, не стоит ждать снижения цен или какого-то сезона. Об этом «Российской газете» рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Сегодня замена автомобиля с пробегом на другой автомобиль с пробегом или новый уже не выглядит такой простой и целесообразной схемой», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, при замене одной подержанной машины на другую у автовладельца будут существенные затраты. К тому же сразу после приобретения автомобиля нужно провести ТО, заменить «расходники» и технические жидкости.

Эксперт отмечает, что рынок новых машин стал доступен небольшой доле россиян, поэтому владельцы хотят сохранить свои автомобили. На решение продолжать эксплуатацию влияет рост технологичности, прозрачности и удобства современных автосервисов. Так, автовладельцы получают отчеты о состоянии своих машин, неисправности запечатляют на фото и видео.

Ранее сообщалось, что россияне могут лишиться доступных электромобилей и гибридов.