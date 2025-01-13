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Россиянам назвали четыре неисправности, с которыми нельзя покупать автомобиль

Автоэксперт Хайцеэр назвал четыре проблемы, с которыми нельзя покупать машину
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Илья Наймушин/РИА Новости

При выборе автомобиля на вторичном рынке следует воздержаться от покупки машины с неисправностями двигателя, коробки передач, электрооборудования и поврежденными в ДТП силовыми элементами кузова. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«Я бы не покупал автомобиль, если у него есть проблемы с двигателем, например, неисправна турбина. То же относится и к автомобилям, которые побывали в серьезном ДТП с повреждением лонжеронов, стоек кузова. Не стоит выбирать автомобили, которые побывали под водой или имеют проблемы с электрооборудованием», — сказал Хайцеэр.

Неисправности электрооборудования могут быть «плавающими», которые повторяются и трудно диагностируются. Как следствие, невозможно спрогнозировать, во сколько обойдется их устранение, пояснил эксперт. Явная поломка крупного агрегата, такого, как коробка передач, однозначно потребует крупной суммы на ремонт, предупредил он.

«Если речь идет об изношенности элементов подвески, рулевого управления, тормозных дисков (заменяемых деталей с понятной стоимостью), то можно поторговаться с продавцом и купить такую машину», — заключил Хайцеэр.

Ранее россиянам рассказали, что делать при ДТП на парковке зимой.

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