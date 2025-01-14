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В Калининграде выставили на продажу редкий отечественный автомобиль ГАЗ

В Калининграде продают отреставрированный автомобиль Чайка за 15 млн рублей
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Александр/avito.ru

В Калининграде продают отреставрированный автомобиль ГАЗ-13 «Чайка». Соответствующее объявление размещено на сайте классифайда Auto.ru.

«Прекpасное сocтoяние, полнocтью отреcтавpирoвaнный экзeмпляр, 1961 выпуcка. (реставрация 2015–2016г.)», — написал в объявлении продавец.

Уточняется, что ГАЗ-13 «Чайка» — советский представительский легковой автомобиль, который выпускался на Горьковском автозаводе малой серией с 1959 года. Всего изготовили 3189 таких автомобилей.

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Александр/avito.ru

Сообщается, что отчета об истории автомобиля нет, поскольку транспорт был выпущен до 1983 года: возможно, его не ставили на учет в России или просто нет данных об автомобиле. Пробег машины — 10 тыс. километров. Автомобиль оснащается 5,5-литровым двигателем мощностью 195 л.с. и автоматической коробкой передач.

Уточняется, что у машины кожаный салон, гидравлический усилитель руля, есть передние и задние электростеклоподъемники, а также галогенные и противотуманные фары.

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