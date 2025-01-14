Самарец избил кондуктора автобуса и попал на видео

В Самаре в районе Вольской улицы в автобусе номер 41 пассажир напал на кондуктора. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

Очевидец запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как пассажир кричит на кондуктора, после чего просит водителя автобуса открыть двери, а кондуктора – выйти на улицу. Мужчина игнорирует просьбу пассажира, поэтому самарец три раза ударяет сотрудника транспорта. После этого кондуктор начинает бить самарца, а другие пассажиры – пересаживаться дальше от конфликтующих. В результате драки кондуктор толкает мужчину на пол и начинает пинать.

По словам автора видно, сотрудник транспорта попросил самарца оплатить проезд, в ответ на это пассажир начал оскорблять кондуктора и бить его.

До этого сообщалось, что в Петербурге кондуктор и контролер избили мужчину и выгнали его из автобуса. Пассажир получил ушибы плеча и колена, он снял побои и хочет наказать виновных.

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