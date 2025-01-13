На видео попало, как глыба льда пробила лобовое стекло большегруза в Амурской области

В Амурской области на видео попало, как глыба льда пробила стекло большегруза

В Амурской области глыба льда пробила лобовое стекло большегруза. В социальных сетях появилось видео инцидента.

Видеорегистратор автомобиля запечатлел произошедшее. На кадрах видно, как глыба льда вылетает с крыши встречного автомобиля и пробивает лобовое стекло большегруза, при этом задевает и видеорегистратор. После этого видно, что камера направлена вниз, вокруг лежат осколки и черная шапка.

На опубликованных фотографиях запечатлено лобовое стекло уже после удара: оно разбито, также образовалась дыра.

До этого сообщалось, что в Южно-Сахалинске задержали местного жителя, который отрубил зеркало автомобиля Toyota Raum и целился топором в его владельца.

По версии следствия, инцидент произошел 11 января 2025 года. На пересечении улиц Комсомольской и Есенина мужчина, управляя автомобилем, спровоцировал конфликт, в ходе которого использовал топор. Уточняется, что сахалинец попытался нанести потерпевшему удар в область головы.

Ранее сообщалось, что томичка обвешала мусором автомобиль.