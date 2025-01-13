Отзыв 74 тыс. кроссоверов GAC с неработающей панелью приборов не коснется России

GAC не будет отзывать в России автомобили с неисправной приборной панелью

Китайский автопроизводитель GAC, объявивший в Китае отзыв 74 тыс. кроссоверов GS8 из-за проблем с электронной панелью приборов, не распространит его на зарубежные рынки, в том числе российский. Об этом сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на российское представительство GAC.

«Кампания по отзыву автомобилей GS8 в связи с неполадками в электронике не распространяется на зарубежные рынки. На российском рынке автомобили бренда GAC отзываться не будут», – сообщили изданию в представительстве GAC.

Отзывная кампания была объявлена из-за проблем с программным обеспечением автомобилей, в результате которых часть информации не выводилась на дисплей панели приборов. Она затронула кроссоверы GAC GS8, произведенные с 4 сентября 2021 года по 31 августа 2023 года.

До этого стало известно, что Tesla в 2024 году впервые в истории опередила немецкую Audi по объему продаж автомобилей в мире. Это произошло на фоне снижения спроса на электрокары в Европе и немецкие машины в Китае.

Ранее автомобили Jetta подорожали в России из-за отказа от скидок.