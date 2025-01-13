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Jetta на агрегатах Volkswagen подорожали в России из-за отмены скидок

Автомобили Jetta подорожали в России из-за отмены скидок после Нового года
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Jetta

По данным сервиса CARgument, автомобили Jetta в России подорожали на второй неделе 2025 года из-за отмены скидок.

«Jetta отменила скидки на VS5, VS7. Скидка на все комплектации 2023 года (200 тыс. рублей) и 2024 года (150 тыс. рублей) отменена», — отмечается в публикации.

Кроссоверы Jetta VS5 и VS7 выпускаются в Китае совместным предприятием китайского автоконцерна FAW и немецкого Volkswagen. Jetta VS5 дилеры в Москве предлагают по цене 2,95-3,3 млн рублей без учета скидок за покупку в кредит и сдачу старой машины в «трейд-ин». Автомобиль доступен в трех комплектациях с бензиновым турбомотором 1.4 мощностью 150 л.с. и шестиступенчатой АКП.

Более крупный кроссовер VS7 стоит от 3,26 млн рублей, он оснащается тем же силовым агрегатом.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на автосервис в 2024 году.

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