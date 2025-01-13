Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Tesla впервые в истории опередила немецкую Audi по продажам автомобилей

Tesla впервые в истории обогнала Audi по продажам автомобилей
close
Tesla

Американский производитель электромобилей Tesla по итогам 2024 года впервые опередил немецкий премиум-бренд Audi по мировым продажам автомобилей. Об этом сообщает Bloomberg.

«Audi, входящая в Volkswagen AG, продала 1,67 млн ​​автомобилей в 2024 году, что на 12% меньше, чем годом ранее. Борьба с усиливающейся конкуренцией в Европе и Китае, а также слабый спрос на ее электрические модели оставили бренд позади Tesla Илона Маска, которая поставила 1,79 млн автомобилей в прошлом году», — отмечается в публикации.

Кроссовер Tesla Model Y входит в число наиболее продаваемых автомобилей в мире, и в этом году он будет обновлен. На этом фоне Audi и другие немецкие автопроизводители столкнулись с низким спросом на машины класса «люкс» в Китае. В Европе спрос на электромобили не оправдал прогнозов после того, как несколько стран сократили субсидии на покупку электрокаров.

Ранее кроссоверы Jetta на агрегатах Volkswagen подорожали в России из-за отмены скидок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами