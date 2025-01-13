Tesla впервые в истории опередила немецкую Audi по продажам автомобилей

Американский производитель электромобилей Tesla по итогам 2024 года впервые опередил немецкий премиум-бренд Audi по мировым продажам автомобилей. Об этом сообщает Bloomberg.

«Audi, входящая в Volkswagen AG, продала 1,67 млн ​​автомобилей в 2024 году, что на 12% меньше, чем годом ранее. Борьба с усиливающейся конкуренцией в Европе и Китае, а также слабый спрос на ее электрические модели оставили бренд позади Tesla Илона Маска, которая поставила 1,79 млн автомобилей в прошлом году», — отмечается в публикации.

Кроссовер Tesla Model Y входит в число наиболее продаваемых автомобилей в мире, и в этом году он будет обновлен. На этом фоне Audi и другие немецкие автопроизводители столкнулись с низким спросом на машины класса «люкс» в Китае. В Европе спрос на электромобили не оправдал прогнозов после того, как несколько стран сократили субсидии на покупку электрокаров.

Ранее кроссоверы Jetta на агрегатах Volkswagen подорожали в России из-за отмены скидок.