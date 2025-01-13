Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ушедший из России концерн BMW столкнулся со снижением продаж

Продажи концерна BMW упали на 4% на фоне слабых показателей в Китае
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Немецкий автоконцерн BMW по итогам 2024 года столкнулся с падением глобальных продаж на 4% в сравнении с 2023-м. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что за отчетный период в мире бренду удалось реализовать 2,45 млн машин. При этом отрицательные показатели были зафиксированы и в четвертом квартале. За октябрь — декабрь 2024-го реализация всех машин BMW с учетом продаж MINI и Rolls-Royce упала на 2,9% год к году, до 132,5 тыс. единиц. В прошлом году только электромобилям компании удалось показать положительные результаты.

Отрицательные показатели продаж автомобилей с ДВС связывают со слабыми результатами в Китае и приостановкой поставок после обнаружения проблем в тормозной системе.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что ушедших из России глобальных игроков автомобильной промышленности накрыла волна рецессии: у Volkswagen, Audi, Bеntley, Nissan, Toyota, BMW, Peugeot, Citroen и других упали продажи и, как следствие, прибыль. Компании готовятся сокращать тысячи рабочих мест и закрывать заводы. О том, что случилось с мировыми автогигантами и чем это им грозит, читайте в нашем материале.

Ранее эксперты оценили шансы возвращения немецкого автопрома в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами