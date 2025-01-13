Ушедший из России концерн BMW столкнулся со снижением продаж

Немецкий автоконцерн BMW по итогам 2024 года столкнулся с падением глобальных продаж на 4% в сравнении с 2023-м. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что за отчетный период в мире бренду удалось реализовать 2,45 млн машин. При этом отрицательные показатели были зафиксированы и в четвертом квартале. За октябрь — декабрь 2024-го реализация всех машин BMW с учетом продаж MINI и Rolls-Royce упала на 2,9% год к году, до 132,5 тыс. единиц. В прошлом году только электромобилям компании удалось показать положительные результаты.

Отрицательные показатели продаж автомобилей с ДВС связывают со слабыми результатами в Китае и приостановкой поставок после обнаружения проблем в тормозной системе.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что ушедших из России глобальных игроков автомобильной промышленности накрыла волна рецессии: у Volkswagen, Audi, Bеntley, Nissan, Toyota, BMW, Peugeot, Citroen и других упали продажи и, как следствие, прибыль. Компании готовятся сокращать тысячи рабочих мест и закрывать заводы. О том, что случилось с мировыми автогигантами и чем это им грозит, читайте в нашем материале.

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